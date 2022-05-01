Зеленський: із "Азовсталі" евакуювали близько ста цивільних

З розбитого російським обстрілом металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі почалася евакуація цивільних, перша група людей уже прямує на підконтрольну територію, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Твіттері.

"Почалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Зараз вони разом із представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних з території заводу", - написав Президент.

Як повідомлялося, на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі знаходяться близько 1000 цивільних та українських військових, серед яких близько 600 поранених.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбять беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу, депортують українських громадян у депресивні регіони Росії. У заблокованому місті лишаються близько 100 тисяч мирних жителів.

Маріуполь продовжують захищати бійці полку "Азов", морська піхота, мотострілки.