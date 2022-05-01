Путін заборонив використовувати західні антивіруси з 2025 року
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки РФ, повідомляє Економічна правда.
Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
В указі прописана мета створити у кожному відомстві, установі та системоутворюючих організаціях підрозділи з ІТ-безпеки.
При цьому з 1 січня 2025 року установам та держкомпаніям заборонено використовувати засоби захисту інформації, вироблені у "недружніх країнах".