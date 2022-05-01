Немає альтернативи кандидатству України: Кулеба шефу дипломатії ЄС
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з Високим представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, повідомляє Українська правда.
Про це він написав у твіттері після розмови.
Кулеба, зокрема, повідомив про теми переговорів, головною з яких став новий санкційний пакет.
"Я обговорив з Жозепом Боррелем наступний раунд санкцій ЄС проти Росії, який має включати ембарго на постачання нафти", - заявив він.
Як повідомлялося, попередня згода щодо цього вже досягнуто, але в Євросоюзі хочуть запровадити ці санкції не одномоментно.
Також тематикою переговорів став рух України до ЄС.
"Я підкреслив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата", - заявив він.
Крім того, Кулеба і Боррель обговорили перебіг переговорів про безпечну евакуацію українців з оточеного окупантами Маріуполя.