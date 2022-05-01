CIT: у Білгороді помітили літаки міноборони РФ, на одному міг відлетіти Герасимов

Засновник проєкту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв розповів про незвичну активність літаків міністерства оборони Росії в аеропорту Бєлгорода 30 квітня та 1 травня, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter Левієв написав, що ще 30 квітня до Бєлгорода прилетіли два літаки Ту-154М міністерства оборони і росгвардії, а 1 травня — ще один Ту-154Б-2 міністерства оборони. Пізніше туди прилетіли гелікоптери — два Мі-8 і три Ка-52.

"На пероні зустрічав якийсь дуже важливий військовий чин, якого по колу охороняли автоматники. Позаду нього чорні мікроавтобуси Мерседеси, Крузаки. Три Ка-52 стали по колу в повітрі над аеродромом, тієї ж миті обидва Мі-8 приземлилися, з них висипав натовп, піднялися в одну з Тушок двома трапами, швиденько звалили" , — повідомив розслідувач.

Пасажири зійшли на борт літака міноборони країни-агресора, який невдовзі полетів. Слідом за ним полетів літак росгвардії. За даними джерела Левієва, на борт зійшов "живий і здоровий" начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

У CIT додали, що Герасимов, за непідтвердженими даними, прилетів на гелікоптері до Бєлгорода і невдовзі вирушив звідти літаком до Москви. Розслідувачі припускають, що це може бути непрямим підтвердженням того, що Герасимов справді перебував у тимчасово захопленому Ізюмі.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Герасимов особисто прибув до Ізюма Харківської області, щоб командувати наступом російських окупантів на Донбасі.

1 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що біля Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів, а внаслідок ударів могли загинути сотні ворогів. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вибухи могли статися в районі ставки Герасимова.

Джерела Української правди не підтвердили інформацію про те, що Герасимов був поранений внаслідок вибухів, і повідомили, що він «встиг евакуюватися».

1 травня очевидці повідомляли про серію вибухів невстановленого походження в російському Бєлгороді. Губернатор Бєлгородської області заявив про пожежу біля одного з об'єктів міністерства оборони РФ.