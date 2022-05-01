Держспецзв'язку: росіяни задіяли максимальну потужність кібератак по Україні
Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу, повідомляє Економічна правда.
Про це повiдомила пресслужба Держспецзв’язку.
Зазначається, що Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів, проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології.
У відомстві нагадують, що завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.
Проте працівники Держспецзв’язку наголошують, що російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу. Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати.
Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни, хоч і зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.
Ця інформація означає, що росіяни вже не вдарять по українському кіберпросторі сильніше, ніж вже атакували до війни та після її початку.
Тим часом Україна тримає оборону в вебпросторі і не має значних збоїв у роботі будь-яких платформ.