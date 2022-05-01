Міськрада: коридори для мешканців інших районів Маріуполя відкриють уранці 2 травня

У Маріуполі почалась евакуація цивільних з території заводу Азовсталь, евакуацію з інших районів перенесено на ранок 2 травня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram-каналі.

Евакуація з території Азовсталі проходить за підтримки ООН і Червоного Хреста, більше подробиць повідомлять пізніше.

"З урахуванням безпеки евакуацію мирного населення Маріуполя, що перебуває в інших районах міста, перенесено на понеділок (2 травня). Початок о 8:00 біля ТРЦ Порт Сіті" , - додали в міськраді.

Увечері 1 травня президент Володимир Зеленський заявив, що евакуація цивільних з заводу Азовсталь, що перебував під постійними обстрілами російських окупантів, почалася. Перша група з близько 100 осіб прямує на підконтрольну територію, завтра їх зустрічатимуть у Запоріжжі.

Очільник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія наголосив, що операція з евакуації, яка триває третій день, — найважча з початку повномасштабної війни. Евакуація продовжуватиметься.

30 квітня заступник командира полку Азов Святослав Паламар заявив, що до Маріуполя приїхала евакуаційна колона, і з території Азовсталі змогли вивезти 20 цивільних, яких витягли з-під завалів — їх планували відвезти до Запоріжжя.