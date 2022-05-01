Байден: світ продовжить притягувати Росію до відповідальності

Президент США Джо Байден заявив, що міжнародна коаліція країн, яка запровадила наймасштабніші санкції, експортні та інші обмеження проти Росії, продовжуватиме тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну в Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у неділю на офіційній твіттер-сторінці президент США Джо Байден.

«Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг би своїм рішенням припинити його. Росія є агресором, і світ повинен і притягуватиме РФ до відповідальності», - наголосив глава Американської держави.

Як повідомлялося, після масштабної війни, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого, США та десятки країн у всьому світі ввели масштабні санкції проти російської економіки, керівництва Кремля та членів їхніх сімей, олігархів.

За інформацією ГУР МО України, щоб уникнути санкційних обмежень, Росія веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для організації реекспорту російської продукції на міжнародні ринки.