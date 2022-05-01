У Конгресі США підготували резолюцію для введення американських сил в Україну

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер анонсував внесення спільної резолюції, яка дозволить використати збройні сили США для захисту територіальної цілісності України, якщо Росія застосує зброю масової поразки, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці конгресмена, оприлюдненій у неділю.

«Я представляю цей AUMF (Резолюцію з дозволом на застосування Збройних сил – ред.) як чітку червону лінію, щоб адміністрація могла вжити відповідних заходів у разі застосування Росією хімічної, біологічної та/або ядерної зброї. Ми повинні стояти на захисті людства, а також маємо бути разом із нашими союзниками», – зазначив американський законодавець.

Кінзінгер нагадав, що президент США Джо Байден неодноразово наголошував на необхідності зупинити Путіна. У зв'язку з цим він наголосив, що такі заяви важливі, проте важливо також робити практичні кроки.

«Отже, головнокомандувач найбільших військових у світі повинен мати повноваження та засоби для вчинення необхідних дій», - підкреслив конгресмен.

Як повідомлялося, США мають практику ухвалення резолюцій AUMF щодо застосування американських Збройних сил за кордоном, у тому числі після масштабних терактів 11 вересня 2001 року, а також у війні проти Іраку.