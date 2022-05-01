Зеленський: зруйновані життя людей та вкрадене майно нічого не дадуть РФ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна в Україні нічого не дасть Росії, а лише збільшуватиме кількість держав, які працюватимуть на ізоляцію РФ, повідомляє Українська правда.

Про це свідчить звернення президента Зеленського.

Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно, не знаю.

Зруйновані життя людей, спалене чи вкрадене майно Росії нічого не дасть, тільки збільшуватиме токсичність російської держави та кількість тих, хто працюватиме на ізоляцію Росії”.

Президент додав, що Збройні сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари і "відповідатимуть далі, поки окупанти не покинуть нашу землю".