В Україні відновили купівлю-продаж нерухомості

В Україні відновлено проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, повідомляє Економічна правда.

З початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України робота реєстрів була зупинена задля безпеки та захисту даних.

З часом доступ до частини реєстрів був відновлений на певній частині території України, а також визначені особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних та державних реєстрів в умовах воєнного стану, розповіли у Міністерстві юстиції.

"Наступним кроком стало унормування особливостей надання нотаріальних послуг, зокрема щодо посвідчення правочинів із нерухомістю, а також доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою відновлення функціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї та бізнесу" , – заявили у міністерстві.

Згідно з постановою уряду, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон).

Зокрема, українці не можуть: