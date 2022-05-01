Одеса йде на затяжну комендантську годину: що заборонено

В Одесі запроваджується затяжна комендантська година. Вона починається від сьогодні з 22:00 і триватиме до 05:00 ранку 3 травня, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси вводиться комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року" , - попередили раніше в Одеській ОВА.

Що забороняється

Перебування на вулицях

Таким чином, на цей період забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Вигул собак

На період комендантської години дозволяється вигул собак поблизу свого будинку. Так, обов’язково взяти з собою паспорт громадянина України або ID-картку. Час прогулянки закликають скоротити максимально.

Транспорт

Громадський транспорт, залізничний вокзал та автовокзали міста у зазначені години комендантського часу працювати не будуть. Категорично заборонене пересування власною автівкою.

При цьому робота залізничного вокзалу повністю призупиняється, буде зачинений залізничний вокзал станції "Одеса-Головна". До того ж УЗ скасувала приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та у зворотний бік, а приміські поїзди, які курсують в області та не заїжджають до міста, продовжать рух.

Варто наголосити, на решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Робота підприємств

В місті без змін працюватимуть лише підприємства критичної інфраструктури (ДСНС, швидка допомога тощо).

Керівники підприємств, установ усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність на території міста Одеси, своїм рішенням мають оголосити 2 травня вихідним днем та перенести відпрацювання на інший день.

Чим важливе 2 травня для Одеси

Завтра, 2 травня - восьма річниця трагічних подій в Одесі. Тоді в результаті сутичок між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 постраждали. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Правоохоронці пов'язують річницю трагедії з ймовірними провокаціями саме в цей день.

Поліція попереджає про провокації

Напередодні у поліції звернулися до жителів Одеси. Їх попередили про можливі провокації з боку РФ, а тому попросили з розумінням поставитися до обмежень.