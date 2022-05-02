IKEA не працюватиме в Росії мінімум до кінця літа

Керівництво компанії IKEA продовжило призупинення роботи своїх магазинів на території Росії до 31 серпня, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Шведський бренд наразі не відновлюватиме роботу в РФ через неможливість налагодити безперебійне постачання продукції. Працівники IKEA дізналися про рішення від профспілки IKEA.

"Поточна робота магазинів і студій у режимі "за зачиненими дверима" пролонгується до 31 серпня" , – йдеться в оголошенні.

Водночас компанія має намір виконувати свої зобов'язання перед персоналом. IKEA збереже всі робочі місця за постійними договорами, продовжити виплати зарплат, збереже медстрахування і корпоративні програми.

IKEA ще 3 березня зупинила всі виробничі операції в РФ. Окрім того, компанія пожертвувала 20 млн євро українцям і призупинила експорт та імпорт в Росію і Білорусь та з них.