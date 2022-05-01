Канцлер Німеччини планує запросити прем'єр-міністра Індії на саміт G7

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді саміт "Великої сімки" (G7), який пройде в червні. Індійського лідера постараються переконати ввести санкції проти Росії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначають джерела видання, Шольц сумнівався, чи варто запрошувати Моді на саміт, оскільки Індія не засудила вторгнення Росії в Україну і різко збільшила закупівлі російських енергоресурсів. Однак канцлер Німеччини змінив свою думку і вирішив, що G7 повинна залучити Нью-Делі до зусиль по ізоляції Москви.

Очікується, що Шольц запросить моді на саміт в ході їх зустрічі в понеділок, 2 травня. Співрозмовники видання уточнили, що німецький канцлер бачить можливість тісної співпраці з Індією не тільки по Росії, але і в інших областях, таких як зміна клімату і обороні.

Крім Моді на саміт G7 планується запросити лідерів Індонезії, Південної Африки і Сенегалу. Джерела видання окремо підкреслюють, що на зустрічі ніякі угоди підписуватися не будуть - мова поки піде тільки про обговорення.

Нагадаємо, раніше стало відомо про візит Моді до Європи, де він планує особисто пояснити позицію Індії щодо розв'язаної Росією війни проти України.

Зазначимо, Індія з початку вторгнення Росії не засуджувала розв'язану Москвою війну проти України. Нью-Делі обмежилося закликом вирішити конфлікт шляхом переговорів.