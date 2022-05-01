ОВА: початок евакуації з Маріуполя перенесли на ранок 2 травня

Змінено час початку евакуації з блокованого військами РФ Маріуполя-вивезення громадян відбудеться в понеділок, 2 травня, о сьомій ранку, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація в Маріуполі починається о 7:00. Точка збору-ТРЦ "Порт Сіті"" , - розповів чиновник.

Також глава ОВА попросив українців, які підтримують зв'язок з жителями Маріуполя, які залишаються в заблокованому місті, передати їм цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

Як поінформували в Нацгвардії, відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі".