Кулеба назвав три аспекти, за якими Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Німеччину "однією з найбільш нерішучих" країн Європейського Союзу в контексті реакції на військову агресію РФ проти нашої держави, а також назвав три аспекти, за якими Берлін міг би ухвалити "історичні рішення", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Глава українського зовнішньополітичного відомства серед них виділив:

питання про усунення перешкод для постачання необхідного Україні озброєння,

введення санкцій щодо РФ,

вирішення проблеми надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюз.

Кулеба зазначив, що питання євроінтеграції України зараз є "питанням війни і миру на нашому континенті". За словами дипломата, лідери країн, які мислять "раціонально і стратегічно", повинні бути "в авангарді" по цьому питанні.