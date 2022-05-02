На Закарпатті затримали організаторів переправлення ухильників через кордон

У селі Ділове Закарпатської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які за 4 тисячі доларів незаконно переправляли до Румунії військовозобов'язаного, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві ДПСУ.

На даний час в рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" тривають слідчі дії.

Також поліція вивчає причетність затриманих до організації інших незаконних подорожей з України військовозобов'язаних чоловіків.

У разі доведення вини фігурантів, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.