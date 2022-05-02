Польський виш розпочинає навчання українською мовою за двома спеціальностями

Навчання з українською мовою викладання започатковує для тих, хто через війну покинув Україну, один із вищих навчальних закладів у Варшаві, пише Константин Широкун, Укрінформ.

"Розпочинаємо адаптивну програму з можливістю навчатись українською мовою на першому курсі для подальшого отримання освіти у Польщі тими, хто прибув сюди через російську агресію в Україні. Молоді люди можуть упродовж року вчитися українською, а потім, починаючи з другого курсу, продовжити здобувати вищу освіту польською мовою на двох напрямках - міжнародні відносини та менеджмент" , - сказав ректор університету Collegium Civitas професор Станіслав Моцек.

За словами Моцека, в університеті вже понад 10 років майбутній фах польською та англійською мовами здобувають разом із польськими ровесниками студенти з України. Цього навчального року їх тут майже 400.

Як повідомила представниця згаданого університету в Україні Ярина Ясній, однорічний адаптивний курс для молодих українців та українок цілком вписується у міжнародні стандарти якості освіти.

"Прагнемо зробити доступною освіту у Польщі для тих, хто поки що не володіє англійською та польською мовами. Вважаємо, такий крок допоможе українцям здобути фах за кордоном, де вони, через війну вимушено опинилися" , - сказала Ясній.

Крім студентів, університет готовий прийняти також і викладачів-українців з-поміж біженців, які б могли фахово викладати навчальні програми з міжнародних відносин та менеджменту.