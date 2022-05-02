Україна влітку зможе отримати доступ до терміналів СПГ – Макогон

Глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що наша країна влітку зможе отримати доступ до терміналів скрапленого газу Польщі та Литви, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Макогон звернув увагу, що 1 травня запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою GIPL, який приєднав країни Балтії до європейського газового ринку.

Старт його роботи він назвав значним проривом в питанні енергетичної безпеки всього регіону, оскільки російському газовому монополісту "Газпром" буде "набагато важче шантажувати ці країни газом".

"Вже найближчими днями на СПГ термінал у Клайпеді (портове місто в Литві, - Ред.) прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує й Україна" , - пише Макогон.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ у спробах газового шантажу після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Нагадаємо, раніше в березні глава "Оператора ГТС України" Макогон заявив, що наша країна продовжує імпорт газу з Європи в середньому по 9 млн кубометрів на добу.