Пауер: вторгнення РФ в Україну порівнюване з наслідками світової війни

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це Пауер заявила в інтерв'ю телеканалу ABC.

"Важко не зробити висновок, що в деякій мірі це вже стало чимось на зразок світової війни. Звичайно, з точки зору наслідків, не обмежуючись жахами, від яких страждає український народ" , - заявила Пауер.

За її словами, ціна війни в Україні включає глобальну нестачу продовольства і добрив, що впливає на ціни для споживачів і фермерів по всьому світу.

"Ми звернулися до Конгресу з проханням про істотне збільшення гуманітарної допомоги... щоб мати можливість задовольнити ці потреби" , - додала Пауер.

Вона також зазначила, що йде активна робота з фермерами з більш ніж 80 країн по всьому світу, щоб збільшити їх виробництво.