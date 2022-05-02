Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил
Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил. Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.
"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів наразі стали небоєздатними.
"Деякі з найелітніших підрозділів Росії, включаючи ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили", - заявляють у британській розвідці.