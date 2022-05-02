Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил

Британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил.﻿ Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

"На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів наразі стали небоєздатними.