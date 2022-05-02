Міськрада: погоджено додаткові локації для евакуації з Маріуполя

Для евакуації з Маріуполя у понеділок, 2 травня, було погоджено дві додаткові локації. Про це повідомляє﻿ Маріупольська міськрада.

Зазначається, що у Мангуші та на Луначарському кільці біля Бердянська людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя. Погодження додаткових локацій відбулося за підтримки ООН та Червоного хреста.

"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)" , – заявили в Маріупольській міській раді.

У міськраді закликали передати інформацію про евакуацію родичам чи знайомим, які залишаються там.

Доповнено. Евакуюватися також зможуть жителі Запорізької області. Колони автобусів будуть прямувати через Бердянськ (Луначарське кільце), Токмак та Василівку, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.