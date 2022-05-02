Міськрада: погоджено дві додаткові локації для евакуації з Маріуполя

Для евакуації з Маріуполя у понеділок, 2 травня, було погоджено дві додаткові локації. Про це повідомляє﻿ Маріупольська міськрада.

Зазначається, що у Мангуші та на Луначарському кільці біля Бердянська людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя. Погодження додаткових локацій відбулося за підтримки ООН та Червоного хреста.

"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)" , – заявили в Маріупольській міській раді.

У міськраді закликали передати інформацію про евакуацію родичам чи знайомим, які залишаються там.