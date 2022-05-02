Зеленський про 10 замахів на нього: У Путіна набагато більше проблем

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у президента Росії Володимира Путіна є зараз важливіші проблеми. Про це, посилаючись на розмову Володимира Зеленського з журналістом проекту 60 Мinutes австралійського телеканалу "Nine Network", повідомляє Українська правда.

"Це не так багато, 10 (замахів) – це лише 10 людей хочуть цього, це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації набагато більше проблем, судячи з відношення всього світу до їхньої політики…

Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катують, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-мене ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за ті сім'ї, які втратили близьких".

Так Зеленський відповів на запитання про те, як він відноситься до того, що він – "ціль №1" для Росії, і про 10 замахів на нього.

А на зауваження про популярність президента України Зеленський сказав:

"Популярність, яка в мене є, – вона точно мене не надихає, тому що я знаю, яка ціна в цієї популярності, ціна – війна".

Він сказав, що не очікував такого результату, і вірить, що будь-який президент був би з народом.

Зеленський також підтвердив, що йому пропонували на початку війні виїхати з України, але він "навіть не думав про те, щоб їхати" .

Президент також сказав, що Україна переможе, а потім стануть відомі подробиці того, як сталася війна.