Зеленський: світ більше не приймає політику Путіна і диктатуру

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ більше не приймає політику російського президента Володимира Путіна і диктатуру. Тому що раніше в історії багато країн мали імперське минуле.﻿ Про це, з посиланням на його інтерв'ю для австралійського телеканалу Nine Network, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, росіянам слід зрозуміти, що світ не об'єднався проти них, а просто більше не підтримує Російську Федерацію.

"Світ більше не приймає політику Путіна, диктатуру. Світ все це давно пройшов, наші країни, більшість країн світу, коли вони були в складі тієї чи іншої імперії, світ це прожив. Це як стара гумка, можеш викинути її, світ її вже пережував, можеш викинути її. Нічого нового в цьому немає" , - зазначив Зеленський.