ОВА: у Дніпропетровській області зафіксовано кілька "прильотів" ракет

На Дніпропетровщині сьогодні, 2 травня, уранці було зафіксовано черговий ракетний удар РФ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета потрапила в елеватор. Зруйнувала склад із зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", – написав Резніченко.

Крім того, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив , що було ще два "прильоти" в області.

"В області кілька разів було оголошено сигнал повітряної тривоги. У цей час на територію Межівської громади, що примикає до Донеччини, прилетіло дві ворожі ракети", – написав Лукашук у соцмережі.

Він уточнив, що інформація про масштаб руйнувань поки що з'ясовується, і закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.