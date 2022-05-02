У Приват24 з'явилася нова функція
ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer через застосунок Приват24. Про це розповіли у прес-службі банку, повідомляє Сьогодні.
Зазначається, що нова інтеграція дасть користувачам такі можливості:
- реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;
- вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки. Зарахування грошей відбувається цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;
- можливість відкривати віртуальні картки в процесі виводу коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в доларах і євро для прийому платежів за надані послуги;
- відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.
Що таке Payoneer?
Payoneer — це створена в Америці платіжна система, яка надає фінансові послуги та здійснює грошові онлайн перекази.
Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.
Виплати для ВПО на карту ПриватБанку
Клієнти ПриватБанку можуть отримати виплати для внутрішньо-переміщених осіб можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".
Для цього знадобиться застосунок "Дія", де потрібно отримати статус ВПО і подати заявку на зарахування коштів.
Якщо ви хочете, щоб гроші прийшли на карту "єПітримка", то в заяві вкажіть саме її, як рахунок для отримання допомоги.