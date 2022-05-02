Офіс генпрокурора: кількість поранених дітей зросла до 405

За інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 624 дітей постраждало від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з них загинуло 219 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Більше ніж 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 405" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Як інформують в ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській області - 15.