Нова Зеландія запровадила санкції проти оборонних підприємств РФ

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про введення нових санкцій щодо російських політиків і оборонних структур, що підтримують війну в Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Цими санкціями ми демонструємо наш намір продовжувати переслідувати тих, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну. У міру того як військова машина Путіна продовжує свої незаконні атаки, і в міру того, як стають відомі нові факти звірств, ми сповнені рішучості покарати винних" , - заявила глава МЗС.

Так, уряд Нової Зеландії ввів санкції проти 170 членів Ради Федерації Росії, а також на шість компаній і організацій оборонного сектора, які внесли свій внесок у війну в Україні.

Влада Нової Зеландії також розширила повний набір своїх заборон на більш ніж 400 осіб, які потрапили під дію раніше введених заборон на поїздки.