Запорізька ОВА: РФ розгорнула додаткові ЗРК на тимчасово зайнятих територіях

Російська армія невдало намагалася прорватися за підтримки бронетехніки, танків та артилерії у Запорізькій області. ЗСУ утримують зайняті рубежі та позиції, завдають втрат ворогу. Про це повідомляє﻿ прес-служба Запорізької ОВА.

"З метою нарощування системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби рятувальники служби з надзвичайних ситуацій локалізували 6 пожеж, причиною яких стали обстріли мирного населення з боку РФ.

Групою розмінування в Оріхові вилучено та знешкоджено артилерійський снаряд калібру 152 мм, а також 63 запалювальні елементи реактивних снарядів "Град".

"За порушення правил комендантської години минулої доби затримано та доставлено до підрозділів поліції 23 чоловіки та 4 жінки, до регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 10 осіб, яким вручено повістки" , - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння затримано водія. Його транспортний засіб вилучено.