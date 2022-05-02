Запорізька ОВА: РФ розгорнула додаткові ЗРК на тимчасово зайнятих територіях
Російська армія невдало намагалася прорватися за підтримки бронетехніки, танків та артилерії у Запорізькій області. ЗСУ утримують зайняті рубежі та позиції, завдають втрат ворогу. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА.
"З метою нарощування системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулої доби рятувальники служби з надзвичайних ситуацій локалізували 6 пожеж, причиною яких стали обстріли мирного населення з боку РФ.
Групою розмінування в Оріхові вилучено та знешкоджено артилерійський снаряд калібру 152 мм, а також 63 запалювальні елементи реактивних снарядів "Град".
"За порушення правил комендантської години минулої доби затримано та доставлено до підрозділів поліції 23 чоловіки та 4 жінки, до регіональних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки передано 10 осіб, яким вручено повістки", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння затримано водія. Його транспортний засіб вилучено.
"У своїх телеграм-каналах росіяни поширюють фейк, нібито фермери Запорізької області самі продають зерно в РФ і, зокрема, в Крим. Натомість реальна картина виглядає геть інакше: зерно чесних трударів краю окупаційна влада або краде, або купує за двічі меншими цінами, змушуючи фермерів до такої угоди під дулами автоматів", - повідомляє ОВА.