Зеленський: військові РФ кидали поранених, і вивозили пральні машинки
Президент України Володимир Зеленський розповів про свої емоції після побаченого у населених пунктах під Києвом та назвав російських військових "трусливими варварами", повідомляє Новое время.
"Відчував біль, відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше почуття, потім спадає така зла емоція та приходить нерозуміння. Як можна так ставитися до людей, загалом до людства? Навіть якщо вони вважають нас ворогом, то до чого тут цивільні люди, якщо ти вважаєш ворогом військо?" — сказав він в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.
Зеленський також додав, що не розуміє, як можна залишати своїх солдатів за умов війни.
"А як ти лишив своїх? Яким би ти не був, і кого б ти не вважав за ворога, а як же ти кинув своїх? Ми для вас ворог — ок, а хто він тобі? Вони їх не ховали, вони та своїх поранених не забирали, вони бігли. Вся ця змішана реакція від ненависті, нерозуміння та від того, що ти розумієш, що це просто трусливі варвари. Саме таке словосполучення. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки з будинків, телефони, якийсь одяг та кидали своїх поранених людей", — резюмував український президент.