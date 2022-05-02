Зеленський: військові РФ кидали поранених, і вивозили пральні машинки

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої емоції після побаченого у населених пунктах під Києвом та назвав російських військових "трусливими варварами", повідомляє Новое время.

"Відчував біль, відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше почуття, потім спадає така зла емоція та приходить нерозуміння. Як можна так ставитися до людей, загалом до людства? Навіть якщо вони вважають нас ворогом, то до чого тут цивільні люди, якщо ти вважаєш ворогом військо?" — сказав він в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

Зеленський також додав, що не розуміє, як можна залишати своїх солдатів за умов війни.