Фінська компанія розірвала контракт з Росією на будівництво АЕС

Фінська компанія розірвала контракт з Росією на будівництво АЕС
Фото: b3tarev3

Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з Росатомом на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві компанії.

Повідомляється, що розірвано контракт на постачання обладнання через значні затримки і нездатність виконати проєкт. Також в релізі йдеться, що війна проти України посилила ризики для проєкту, і Росатом не зміг їх знизити.

За словами гендиректора компанії Йоахіма Шпехта, розірвання контракту матиме значний вплив на співробітників Fennovoima, а також на ланцюжки постачання та регіон Пюхяйокі.

Нагадаємо, раніше влада Фінляндії заявляла, що не видасть ліцензію побудованої "Росатомом" АЕС. При тому підкреслювалося, що рішення про будівництво повинні приймати власники Fennovoima.

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