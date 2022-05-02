Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем – 459 (+8) од,

РСЗВ - 152 (+1) од,

засобів ППО - 80 (+0) од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,

кораблів /катерів - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26),

спеціальної техніки - 38 (+6),

крилатих ракет - 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Зазначається, що знищені сьогодні зранку російські катери﻿ потраплять у зведення загальних втрат завтра.