Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1048 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
  • артилерійських систем – 459 (+8) од,
  • РСЗВ - 152 (+1) од,
  • засобів ППО - 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,
  • кораблів /катерів - 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26),
  • спеціальної техніки - 38 (+6),
  • крилатих ракет - 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Зазначається, що знищені сьогодні зранку російські катери﻿ потраплять у зведення загальних втрат завтра.

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