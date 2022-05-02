Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
- артилерійських систем – 459 (+8) од,
- РСЗВ - 152 (+1) од,
- засобів ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1824 (+28) од,
- кораблів /катерів - 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26),
- спеціальної техніки - 38 (+6),
- крилатих ракет - 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
Зазначається, що знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра.