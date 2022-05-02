Німеччина хоче допомогти Україні з експортом пшениці

Міністр з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір хоче допомогти Україні експортувати зерно, що заблоковане Росією в українських портах, повідомляє Європейська правда.

На саміті міністрів з питань сільського господарства G7 в середині травня Оздемір обговорить зі своїми колегами те, як можна гарантувати доступ до світових ринків для України.

Він пояснив, що мають бути створені альтернативні транспортні маршрути.

"Залізничний маршрут може бути рішенням для експорту зерна, хоч і потребує великих зусиль та обмежених можливостей. Як федеральний уряд ми зробимо все можливе" , - зазначив Оздемір.

Він пояснив, що проблеми із залізничним транспортом викликані, серед іншого, різною шириною колії в України та в ЄС.

Крім того, Росія зараз також бомбардує залізничні системи.

"Ми продовжуємо отримувати повідомлення про цілеспрямовані атаки з боку Росії на елеватори, склади добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру" , - додав міністр.

Він пояснив, що мають бути створені альтернативні транспортні маршрути.

"Залізничний маршрут може бути рішенням для експорту зерна, хоч і потребує великих зусиль та обмежених можливостей. Як федеральний уряд ми зробимо все можливе" , - зазначив Оздемір.

Він пояснив, що проблеми із залізничним транспортом викликані, серед іншого, різною шириною колії в України та в ЄС.

Крім того, Росія зараз також бомбардує залізничні системи.