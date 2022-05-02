NYT: Джилл Байден зустрінеться з українськими біженцями

Перша леді США Джилл Байден відвідає Східну Європу, щоб зустрітися з українськими біженцями. Про це, з посиланням на TheNewYorkTimes, повідомляє Корреспондент.

Джилл Байден планує залишити Вашингтон у четвер, 5 травня, щоб відвідати Румунію та Словаччину, дві країни-члени НАТО, які межують з Україною. Саме сюди виїхало понад мільйон українців.

Перша леді зупиниться на авіабазі Михайла Когалнічану у Румунії, де дислоковані військовослужбовці США. У Бухаресті вона зустрінеться із румунськими лідерами.

День матері (він відзначається цього року 8 травня) проведе у Кошиці та Вишні Німецьке, Словаччину, з українськими матерями та дітьми, а потім вирушить до Братислави, щоб зустрітися з чиновниками.