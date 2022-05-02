Джерела: Фінляндія затвердить рішення про вступ в НАТО наступного тижня

Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на членство в НАТО 12 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це пише фінська газета Iltalehti з посиланням на анонімні джерела в уряді.

Як повідомляє видання, прем'єр-міністр Санна Марін схвалила, що країна погодить заявку на членства у НАТО у четвер, 12 травня.

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Рішення про вступ буде ухвалене у два етапи цього дня.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо спочатку оголосить про своє схвалення приєднання до оборонного альянсу, а потім парламентські групи затвердять заявку, текст якої вже написаний, повідомляє видання.

Оголошення подати заявку на членство в НАТО більше не буде повторно обговорюватися в парламентських комітетах і не буде винесено на голосування, а буде передане в НАТО з високою швидкістю.

Відповідно до фінської конституції, президент керує зовнішньою політикою Фінляндії та політикою безпеки у співпраці з урядом.

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Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло Фінляндію та Швецію до подання заявки на членство в НАТО та відмови від нейтральності протягом десятиліть.