Нацгвардія: уночі "Азовсталь" обстрілювалася корабельною артилерією РФ

Ніч на заводі "Азовсталь" пройшла неспокійно – ворог після закінчення евакуації групи громадян став застосовувати всі види озброєння, але до ранку стало тихіше. Про це у ефірі українських телеканалів заявив командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, повідомляє Укрінформ.

"У Маріуполі на «Азовсталі» після того, як учора закінчилася операція з виведення (групи – ред.) мирного населення із заводу, ворог почав застосовувати всі види озброєння, і ніч у нас була неспокійна. Десь з 2 до 3 ранку працювала «Азовстали» корабельна артилерія, а під ранок стало тихіше», – уточнив представник НГУ.

Він зазначив, що необхідно виводити людей з "Азовсталі", оскільки ворог працює усіма видами озброєння територією.

Відповідаючи на запитання про стан бійців, які захищають Маріуполь та "Азовсталь", Шлега сказав, що бійці мужньо та гідно продовжують виконувати свої завдання.

"Найбільша проблема – це наші поранені військовослужбовці. Кілька днів тому був розбомблений наш польовий госпіталь, і в дуже важких умовах надається медична допомога пораненим військовослужбовцям. Їх на території заводу близько 500 людей, з різними ступенями поранення, і тому це нагальна проблема, яку потрібно вирішувати. Тому якщо все-таки позитивно закінчиться ситуація з цивільними, то потрібно вирішувати питання (з евакуацією – ред.) поранених хлопців", – наголосив він.

Командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії зазначив, що решта військовослужбовців – у строю, їхній дух – бойовий.