Андрющенко: в Маріуполі розпочалась евакуація мирних жителів

У понеділок, 2 травня, розпочалася евакуація жителів Маріуполя, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Радіо Свобода.

«За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя» , – сказав Андрющенко.

Він також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод «Азовсталь».

Вранці обстріли стихли. Андрющенко пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

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