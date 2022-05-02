Зеленський пояснив, чому РФ розпочала терор на окупованих територіях

Частина російської тактики в Росії — це залякування, в тому числі це були і ракетні удари по українських містах. Після того, як ця тактика не спрацювала, а українці тільки згуртувалися, РФ розпочала терор проти населення в захоплених містах, повідомляє Укрінформ.

Про це в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network сказав президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що це частина їх тактики, залякування. З цього почали, були ракетні удари, і це частина залякування. Вони думали — ракетні удари та всі люди побіжать. Так і було — частина людей дуже боялася, почалася евакуація... Але більшість людей зміцніли та об’єдналися, і навпаки залишилися. Тоді вони (війська РФ - ред.) почали робити інші кроки, вони почали окуповувати міста і думали, що їх будуть чекати люди з квітами. Потім вони побачили, що люди їх не чекають, і точно не з квітами — з палками, без зброї, з будь-чим, але точно не з квітами. Люди точно їх чекали з запитаннями — для чого ви сюди прийшли, що ви від нас хочете?