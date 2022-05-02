Лавров порівняв Зеленського із Гітлером через "єврейську кров"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров відзначився антисемітськими заявами, після чого російського посла викликали до МЗС Ізраїлю, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset Лавров, серед іншого, згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського.

"Він (Зеленський — ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. „У сім'ї не без виродку“, як у нас кажуть" , — заявив російський міністр.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі та є грубою історичною помилкою" .

Лапід сказав, що чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає російського посла в МЗС.

"Сказати, що Гітлер був євреєм, однаково сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, лише нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу" , — написав він у Twitter.