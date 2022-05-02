Гайдай: Сєвєродонецьк можуть взяти в облогу

Сєвєродонецьк може потрапити в облогу за прикладом Маріуполя, заявляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєвєродонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом - за Маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій, наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч" , - повідомив він.

Також Гайдай знову закликав мешканців Луганської області евакуюватись.

Він додав, що російські війська не полишають спроб зробити прориви в Рубіжному та Попасній, але безуспішно, ворог зазнає втрат.

"Посилено заходи безпеки на блокпостах, через заволодіння росіянами нашим гуманітарним транспортом та формою ЗСУ. Можливі провокації" , - зазначив Гайдай.

Крім того, він вважає, що напередодні 9 травня ворог посилить обстріли.