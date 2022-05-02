Зеленський пояснив, як для нього виглядає перемога

Люди, які живуть на великих відстанях від України, не до кінця розуміють, що відбувається в зонах бойових дій на території нашої держави внаслідок агресії РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network, повідомляє Укрінформ.

"До кінця не розуміють. Людям не байдуже, що у нас відбувається на 100%, але на 100% зрозуміти, що відбувається, їм складно. Неможливо відчути біль, поки не втратив когось зі своїх, неможливо відчути біль від поранення, поки ця куля не прилетіла до тебе. Я нікому не бажаю цього, я просто хочу сказати, що саме так усі відчувають", – сказав Президент.

Він додав, що навіть усередині країни мешканцям західних областей України дуже боляче за нашу державу, але їм все одно важко відчути, що відбувається у Маріуполі. Однак після того, як маріупольців приймають у західному місті, і переселенці в деталях розповідають, що їм довелося пережити, це все сприймається по-іншому.

На питання, як для нього виглядає перемога, Зеленський зазначив:

"Просто повернути своє, просто спокій на нашій землі, щоб наші люди повернулися до себе, нічого зайвого не потрібно, ніякі не потрібні зайві речі, зайві гроші".

Зеленський також наголосив, що більшість українців, які зараз перебувають за кордоном, хочуть повернутися додому.