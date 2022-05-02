У Міноборони прокоментували можливий напад РФ на Молдову

Росія у разі захоплення України зробить плацдарм для нападу на інші країни. Зокрема, таким чином РФ може вторгнутися у Молдову, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.