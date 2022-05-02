У Міноборони прокоментували можливий напад РФ на Молдову
Росія у разі захоплення України зробить плацдарм для нападу на інші країни. Зокрема, таким чином РФ може вторгнутися у Молдову, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"З приводу Молдови. По всій стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна не кінцевий пункт і не кінцева мета, що вони будуть рухатися далі і Україну готують саме як плацдарм, щоб звідси рухатися далі. Західний світ вже теж це зрозумів, і ви бачите, що міжнародна політика і міжнародне ставлення до ситуації в україні дуже серйозно змінилося", - зазначила Маляр.