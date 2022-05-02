ЗСУ вдарили по скупченню важкої техніки РФ під Ізюмом

Війська РФ продовжують зазнавати тяжких втрат у районі тимчасово зайнятого ними Ізюма Харківської області, повідомляє Новое время.

Як розповіли в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, українські артилеристи завдали влучного удару по скупченню важкої техніки російських загарбників у селі Сулигівка.

"Окупанти зосередили велику кількість важкої техніки, готуючись до чергової хвилі наступу. Проте воїни Збройних сил України скоригували плани окупантів" , — ідеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео, знятому розвідувальним безпілотником, видно скупчення російської техніки, зокрема танків, які внаслідок артудару українських військових перетворилися на купу металобрухту.