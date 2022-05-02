ОВА: окупанти випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині

У понеділок, 2 травня, російські війська випустили ще дві ракети по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі.Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів" , - йдеться в повідомленні.

За його словами, друга ракета втрапила у посадку.