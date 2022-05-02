Міноборони: мета Росії – відрізати Україну від морів
Мета Росії у війні проти України — відрізати її від Чорного та Азовського морів, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Новое время.
Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.
"Росія не залишає своїх планів захопити не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, вони зараз намагаються це зробити у Харківській області, Херсонській. Їхня мета відрізати Україну від морів – Азовського та Чорного", - зазначила Маляр.
Вона також додала, що Україна є не кінцевим пунктом Росії.
"Україну готують як плацдарм, щоб уже звідси рухатися далі", - резюмувала заступниця голови Міноборони.