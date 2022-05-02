Данія відновлює роботу свого посольства в Україні - міністр

У понеділок, 2 травня, Данія відновить роботу свого посольства в Україні, яке було закрито одразу після вторгнення країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

"Це дуже сильний символ данської підтримки України та українського народу, що сьогодні ми знову відчиняємо двері датського посольства" , - сказав він.

До Києва почали повертатися посольства, які раніше евакуювали через вторгнення Росії в Україну.

У понеділок, 29 квітня, посольство Нідерландів у Києві відновило свою роботу. Також у столицю повернулася і посол Великої Британії. Посольство Канади в Україні може відновити роботу протягом кількох днів чи тижнів. 27 квітня посольство Сполучених Штатів заявило про те, що готується до швидкого відновлення роботи у Києві.