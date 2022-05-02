Поліція: на Київщині окупанти вбили понад 1200 осіб

На території Київської області правоохоронці виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських військових.﻿ Про це у ефірі телемарафону повідомив голова поліції Київської області Андрій Небитов, повідомляє Новое время.

Тіла загиблих оглянуті слідчими та передані до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті.

За словами начальника поліції, 280 людей залишаються невідомими. Ще 300 людей вважаються зниклими безвісти, проте щодня ця цифра змінюється.

Поліція працює над встановленням особи загиблих - зокрема, відбирається ДНК, дані поміщаються в загальну базу, і далі вже правоохоронці співпрацюють із родичами для порівняння цих даних.