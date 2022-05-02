Гайдай: жителі Луганщини відмовляються від евакуації
Жителі Луганської області відмовляються від евакуації. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Люди від евакуації відмовляються! Сьогодні з Луганщини вивезли лише 20 людей. 18 лисичан та двоє сєвєродончан обрали сьогодні безпеку і вже прямують до спокійного життя. На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що для тих, хто залишився завезено гумвантажі.
З інших міст евакуація ускладнена через постійні обстріли російськими військами житлових масивів.
"Щодо виїзду з Попасної: триває дослідження безпечності маршруту", - повідомив він.