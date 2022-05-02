Гайдай: жителі Луганщини відмовляються від евакуації

Жителі Луганської області відмовляються від евакуації. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Люди від евакуації відмовляються! Сьогодні з Луганщини вивезли лише 20 людей. 18 лисичан та двоє сєвєродончан обрали сьогодні безпеку і вже прямують до спокійного життя. На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що для тих, хто залишився завезено гумвантажі.

З інших міст евакуація ускладнена через постійні обстріли російськими військами житлових масивів.