Радник мера: окупанти влаштували в Маріуполі інформаційну блокаду

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті зараз повна інформаційна блокада. Про це він написав на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його словами, "окупанти наглухо закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні" .

"Можна дивуватися, але маріупольці зараз у місті впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем Росії та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт", - пише радник мера.

Більше того, він розповів, що для утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють зйомку фото- та відеоматеріалів.

"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдатів, а навіть при його отриманні – російський солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати у місті можуть лише пропагандисти та «волонтери» від ФСБ. Саме тому ви можете побачити чи точно вивернуті кадри «вдячних маріупольців» або щось знято швидко з машини", – розповідає Андрющенко.

Крім того, він додав, що "при виїзді на фільтрацію також видаляється весь контент, який може показати правду життя" .