ЗСУ: понад 100 цивільних з Азовсталі прибули до Запоріжжя

Понад сто цивільних мешканців Маріуполя, які два місяці переховувалися в "Азовсталі", прибули до Запоріжжя. Про це повідомляє військова служба правопорядку ЗСУ.

"Сьогодні вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та людей похилого віку. Всі вони отримують все необхідне – гаряче харчування, медикаменти, продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу" , - йдеться в повідомленні.

Усі евакуйовані отримають у Запоріжжі прихисток.